¡ÒÇÙ¤¬¤ó¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡ÄÃËÀ­¤¬¤ó»à¤ÎÂè3°Ì¡¦°ß¤«゙¤ó¡ÖÈ¯¾É¤Î95¡ó¤Ë¥Ô¥í¥ê¶Ý¤¬´ØÍ¿¡×75ºÐ°Ê¾å¤¬Í×Ãí°Õ¤Î¥ï¥±¡ÔÏ·Ç¯²ÊÀìÌç°å¡¦²¼Êý¹À»Ë¶µ¼ø¤¬²òÀâ¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯ÍÄ¾¯´ü¤Ë²æ¡¹¤Î°ß¤Ë°Ü¤êÀ³¤ß¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±°ß¤ò¿ª¤à¥Ô¥í¥ê¶Ý¡£ÆÃ¤Ë75ºÐ°Ê¾å¤Ï´¶À÷Î¨¤¬¹â¤¯¡¢¹âÎð¼Ô¤Î°ß¤¬¤óÂÐºö¤ÏÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤À¡£Ï·Ç¯²ÊÀìÌç°å¤ÇÌ¾¸Å²°³Ø·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡±ÉÍÜ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î²¼Êý¹À»Ë¶µ¼ø¤¬Àâ¤¯°ß¤¬¤ó·âÂàË¡¤Î·èÄêÈÇ¡£¡Ê½é½Ð¡§¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×20