¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦35¡¢ÆüÍË¸å11¡¦45¡Ë¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¡Ê57¡Ë¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Î¡È»ÕÄïÆÃÊÌÂÐÃÌ¡É¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Â¼¾å¤Î¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤éÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤­¤¿¹âÄÅ»á¤¬°¦Äï»Ò¤Î¡ÖÀ¸Ì¿Àþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òÁ°¤Ë¹â