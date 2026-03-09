¥­¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬2021Ç¯¤«¤é²ÈÄíÍÑ»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖµþÅÔ¥¤¥Î¥À¥³¡¼¥Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ç§ÃÎ³ÍÆÀ¤«¤é¹âµé´¶¤òÁÊµá¶¯²½¤¹¤ë¿·¶ÉÌÌ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¤·¤¿¥¤¥Î¥À¥³¡¼¥Ò¤È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥·¥Ê¥¸¡¼ÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼3¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡¦¥â¥«¥Ö¥ì¥ó¥É¡¦Í­µ¡àÝàê ¸ÅÅÔ¤ÎÌ£¤ï¤¤¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ë¤ÎÆ¦¤ÈÊ´¤Î2·ÁÂÖ¡¢Á´6¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ3·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î3Æü