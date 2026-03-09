オーストラリアとの大一番を前に落胆ムードが漂う韓国(C)Getty Imagesいよいよ8強進出チームも出始めているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。その中で日韓戦に敗れた韓国は、負ければ即敗退。そして勝っても条件を満たせなければ敗退という文字通りの土俵際に立たされた状況で、オーストラリアとの1次ラウンド最終戦に臨む。【動画】「野球の本質が詰まっている」勝利を決めた台湾ナインが涙するシーンをチェック3