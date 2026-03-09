2025年11月に92歳で亡くなった俳優の仲代達矢さんをしのぶ会が、9日、親交のある、石川県七尾市の能登演劇堂で行われました。◇無名塾・赤羽秀之さん…「安心してそちらで宮崎さんと新作芝居の準備をして下さい」中島町との深い絆仲代さんは1983年に家族旅行で能登を訪れたことをきっかけに、無名塾の合宿稽古を石川県七尾市中島町で始め、1995年には能登演劇堂の立ち上げに協力するなど地元と深い縁を築き上げました。2025年9月に