7日に行われた『RIZIN.52』のメインイベントで、秋元強真とパッチー・ミックスが対戦し、秋元が2ラウンド37秒でTKO勝利した。試合の2日前に公開された朝倉未来による分析動画が「全部当たっている」と話題になっている。【動画】改めて見返したい！朝倉未来の「秋元強真vs.ミックス」予想元ベラトール王者で直前までUFCに参戦していた正真正銘の世界的ファイターのミックスだったが、RIZINで4連勝中の秋元は得意の打撃でプレッ