JERAとの共同プロジェクト始動を発表し、ポーズをとるセ・リーグ6球団の監督ら＝9日、東京都内セ・リーグ公式戦を特別協賛する発電会社JERAとセ6球団は9日、共同プロジェクト「灯セ、みんなで。」を始動すると発表した。クリーンエネルギーによる電力を使った試合実施などを通して、環境問題への意識を高めることを目指す。発表会では6球団の監督が登壇して、トークセッションを実施。夏場の暑さが厳しくなり、今季は7、8月に