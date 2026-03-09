【モデルプレス＝2026/03/09】モデルで女優の菊地姫奈が3月9日、自身のInstagramを更新。キャミソールを着用した姿を公開した。【写真】21歳美人女優「思わず二度見」キャミ姿の眼福ショット◆菊地姫奈、美肩ライン＆素肌輝くキャミ姿披露菊地は、光と影のコントラストが際立つソロショットを投稿。光に当たったミディアムヘアは明るく輝き、黒のキャミソールトップスからは美しい肩のラインと素肌がのぞいている。◆菊地姫奈の投