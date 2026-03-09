将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝が９日、前日から指し継がれた第７５期王将戦七番勝負第５局で勝利した。永瀬拓矢九段を挑戦者に迎え、第４局まで終えて１勝３敗のカド番だったが、意地を見せた。あとがなかった本局は序盤から角交換を拒否するなど動いたが、初日はやや劣勢で終了。この日も苦しい展開を打開するのに丁寧に指したが、飛車を打って逆転。一度つかんだチャンスは離さず、持ち時間を１時間近