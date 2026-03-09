アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃から10日です。福岡でも自動車メーカーが中東向け輸出車の生産削減を発表し、影響が出ています。福岡県宮若市のトヨタ自動車九州によりますと、3月10日から月末まで、中東向け輸出車の生産を削減するということです。中東情勢の悪化による輸送の遅延を受けたもので、削減の規模は公表されていませんが、勤務時間が定時を割り込むほどではなく残業時間などを調整して対応