侍ジャパン・井端弘和監督が９日、一部選手の練習後に取材に応じた。ここまでチームは３戦３勝で１次ラウンド（Ｒ）１位通過決定。１０日のチェコ戦（東京ドーム）を経て、日本時間１５日に米国で準々決勝に臨む。投手は初戦の６日・台湾戦で山本が先発し、藤平、宮城、北山、曽谷が登板。７日・韓国戦は先発・菊池から伊藤、種市、松本、大勢がマウンドに上がった。８日・オーストラリア戦は菅野が先発し、隅田が２番手。種