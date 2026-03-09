イラン攻撃がW杯にも影響6月に米国、カナダ、メキシコで共同開催されるサッカーW杯の開幕まで100日となった3日、FIFA（国際サッカー連盟）のジャンニ・インファンティーノ会長は「W杯は世界を一つにするだろう」とのメッセージを出した。だが、現実の世界では、米国のイラン攻撃によって戦火が中東各地に飛び火。紛争が長期化、泥沼化する可能性もある。サッカー界でもすでに、アジアナンバーワン・クラブを決めるチャンピオンズリ