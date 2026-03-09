元・シブがき隊でタレントの布川敏和が、ニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月曜〜金曜後11：00）の密着企画「NO MAKE」に出演。元妻でタレントのつちやかおりとの現在の関係性を明かした。【写真】似てる！離婚騒動当時の苦悩を明かした布川敏和と長男・隼汰現在、布川は長女が近くに住むマンションへ転居。そこは偶然にも、元妻・つちやかおりと隣同士の部屋になったといい、「部屋番号を教えてもらったら、なんと元嫁の