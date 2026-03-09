将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第5局が8、9日の両日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に敗れた。通算成績は永瀬の3勝2敗。逆転負けを喫し、タイトル奪取は次局以降に持ち越しとなった。先手永瀬、後手藤井の対局。予想されていた角換わりを藤井が拒否し、力戦模様の将棋へ。永瀬が香損上等の強気の一