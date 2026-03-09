将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第5局が8、9日の両日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で指され、藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に88手で勝利した。通算成績は藤井の2勝3敗。大逆転勝利で7番勝負初のカド番をしのいだ。「いぜんとして苦しい状況なので。次も目の前の一局に集中して頑張りたい」先手永瀬、後手藤井の対局。予想されていた角換