2000年代に一世を風靡した、ナカムラくんやベリエちゃんを始めとするナルミヤキャラクターズのぷっくりシールがもらえるキャンペーンがセブン‐イレブン・ジャパンで12日より開催される。【写真】ナルミヤファン歓喜！平成懐かしいトキメキが詰まった“ぷっくりシール”同社は、全国の店舗限定で「ナルミヤキャラクターズ」オリジナルぷっくりシールがもらえるキャンペーンを12日から25日まで数量限定で実施。景品がなくなり次