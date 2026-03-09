中道改革連合の小川淳也代表は9日の衆院予算委員会で、2026年度予算案の組み替え動議を提出する意向を表明した。「中東情勢を踏まえたエネルギー価格高騰対策と、防衛増税の見送りを提起する」と述べた。その後、国会内で記者団に「今週中に意思決定したい」と説明した。ガソリン価格高騰に懸念を示した上で「農林水産業に関する燃油への影響も心配だ。ただでさえ物価高なので対策を講じたい」と強調した。