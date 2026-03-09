◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国―オーストラリア（2026年3月9日東京D）韓国の金倒永（キム・ドヨン）外野手（22）が9日、1次ラウンド突破をかけるオーストラリア戦前の公式会見に出席。決戦にかける思いを話した。8日の台湾戦では1―2の6回1死一塁から特大の逆転2ランを放ち、再び1点を追う8回2死一塁では、中越えに同点二塁打を放つなど、活躍した。5打数2安打3打点と得点源になったが、チームに勝利をもたらすことはで