有事における反撃能力の柱として防衛省が陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）に国内で初めて配備する長射程ミサイル「１２式地対艦誘導弾能力向上型」について、九州防衛局は９日、ミサイルを３１日に配備すると発表した。配備に先立つ１７日には、地元自治体などを対象に説明の場を設ける。ミサイルは射程１０００キロを超え、侵攻部隊の艦船を陸地から攻撃できる。抑止力向上のため、防衛省は計画を１年前倒しして、今年度中の健