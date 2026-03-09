女優の畑芽育（23）が9日、自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿が話題を呼んでいる。「染めました」と書き出した畑。レイヤーを多めに入れたミディアムヘアに、明るい色のハイライトを入れた最新ヘアを披露した。ファンからは「可愛い可愛い似合ってる！」「雰囲気がオシャレさんすぎます」「えまってやばいどうしよ」「大人っぽくてめっちゃ似合ってるよ」「鼻の穴膨らんじゃう」「心臓持たない」などのコメントが寄