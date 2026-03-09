将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第5局が3月8、9の両日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で行われ、カド番に追い込まれていた藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に88手で勝利した。この結果、藤井王将はシリーズ成績を2勝3敗とし、自身の「防衛5連覇」へ向けて踏みとどまる大きな白星を挙げた。【映像】藤井王将が2勝目を飾った瞬間の表情本局は永瀬九段