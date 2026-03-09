◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)WBC日本代表の種市篤暉投手は8日、オーストラリア戦を終えて取材に応じ、今大会での活躍や、“師匠”の存在について語りました。7日の韓国戦では、5-5の同点の7回に3者連続三振で無失点に抑えた種市投手。連投となったこの試合では、吉田正尚選手の逆転2ランが飛び出した直後、1点リードの8回にマウンドへ上がります。154kmの速球