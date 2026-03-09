佐賀県警鳥栖署は9日、鳥栖市の50代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、500万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年12月8日、被害者が携帯電話のSNSで投資に関する広告を閲覧したところ、別のSNS上の投資グループに招待された。そのやりとりの中で「3カ月ほどの運用で目標利益500パーセントくらいを見込んでいる」などと投資を持ちかけられた。26年1月14日、指定された口