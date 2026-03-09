2026年9月に結成30周年に突入するモーニング娘。その黄金期を駆け抜けたメンバー・市井紗耶香。追加メンバーとして98年にグループに加入し、その後派生ユニット「プッチモニ。」のセンターに大抜擢され、一躍人気メンバーの仲間入りを果たした。2001年にグループからの卒業を発表した後、一度は芸能界を離れたものの、現在はタレントとして活動を再開している。黄金時代の舞台裏や卒業