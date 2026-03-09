中道改革連合の小川淳也代表は、エネルギー価格の高騰対策や防衛増税の見送りを盛り込んだ予算案の組み替え動議を今週中に提出する考えを示しました。中道改革連合小川淳也 代表「私どもは今週中に、現在の中東情勢を踏まえて、エネルギー価格の高騰対策、そして防衛増税の見送りを予算の組み替えとして提起します」小川代表は衆議院の予算委員会で、今週中に予算案の組み替え動議を提出する考えを示しました。質疑を終えた