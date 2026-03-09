元・シブがき隊でタレントの布川敏和が、ニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月曜〜金曜後11：00）の密着企画「NO MAKE」に出演。離婚後の様子を長男で俳優の隼汰が明かした。【写真】似てる！離婚騒動当時の苦悩を明かした布川敏和と長男・隼汰1991年に元妻でタレントのつちやかおりと結婚し、3人の子どもに恵まれた布川。世間からはおしどり夫婦と見られていたが、2年間の別居生活を経て2014年に離婚した。その後、家族で