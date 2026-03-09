中国の2月の消費者物価指数が前の年の同じ月と比べて1.3%上昇し、5か月連続のプラスとなりました。上昇幅は前の月から1.1ポイント拡大しました。中国国家統計局の発表によりますと、2月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べてプラス1.3%となりました。プラスとなるのは5か月連続で、上昇幅は前の月と比べて1.1ポイント拡大しました。サービス価格と食品価格が指数を押し上げる要因となっていて、なかでも生鮮野菜がプラス10.9%