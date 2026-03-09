2024年度の公立の小中高校などの教員の残業時間が、前年度に比べて改善したことが文部科学省の調査でわかりました。文科省は月ごとの教員の残業時間を最長でも45時間以下としたい考えで、2024年度の教員の平均残業時間を見ると、月平均「45時間以下」の割合は、▼小学校が77.8%（前年比2.4ポイント改善）、▼中学校が60.5%（2.9ポイント改善）、▼高校が72.6%（0.8ポイント改善）、▼特別支援学校が92.2%（0.5ポイント改善）、▼幼