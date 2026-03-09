経済産業省は9日、洋上風力発電設備の国産比率を高めるため、デンマークの風車製造大手ベスタス社と協力に関する覚書を結んだ。ベスタス社が2029年度までに日本国内に生産拠点を新設し、政府が支援する。洋上風力は再生可能エネルギーの「切り札」として期待される一方、海外製品の価格高騰で普及が危ぶまれており、国内でサプライチェーン（供給網）の強化を急ぐ。ベスタス社は発電などを担う風車の中核部品「ナセル」の組み