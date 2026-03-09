◇大相撲春場所2日目（2026年3月9日エディオンアリーナ大阪）人気業師で大阪府寝屋川市出身の東前頭8枚目・宇良（33＝木瀬部屋）は東前頭7枚目の欧勝馬（28＝鳴戸）を押し出し、初日から2連勝を飾った。立ち合いで欧勝馬の突きにも頭を上げず、低い体勢から積極的に攻め、冷静に押し出した。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元小結・松鳳山の松谷裕也氏は「欧勝馬は突っ張って上手を取りたいが、宇良はどんどん前に出て後