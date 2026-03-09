3月9日 発表 日本ファルコムは、2026年3月9日に創立45周年を迎えることを記念して、コンシューマ向けの新企画となる「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」の始動を発表した。 「ドラゴンスレイヤー」は、1984年に日本ファルコムが「ニュータイプ リアルタイプ ロールプレイングゲーム」と銘打ち、PC-8801 向けにリリースしたアクションRPG。隣接する敵キャラクタ