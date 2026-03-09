俳優の村田充が８日夕、Ｘ（旧ツイッター）で意味深投稿し、ネットユーザーから心配されている。村田は「シンプルにはらわた煮えくり返っているけれど、舞台の台本が届いたので没頭できています」（原文ママ）と投稿。はらわたが煮え返った原因には触れていない。ただ、前妻で女優、歌手で故・神田沙也加さんを巡り、交際していた元俳優の前山剛久が赤裸々に言及したことについて思うところがあったのでは――とＳＮＳで指摘