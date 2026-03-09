メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市は、ヨーロッパ北東部にあるリトアニアの首都と、姉妹都市提携を結ぶ方針です。 リトアニアの首都ビリニュス市と姉妹都市提携を結ぶ方針は、9日の名古屋市議会で広沢市長が明らかにしました。 名古屋市瑞穂区にある瑞陵高校が、第二次世界大戦中にリトアニアでユダヤ人難民にビザを発給した外交官、杉原千畝の母校であることなどから、市はリトアニアと交流を続けてきました