クリエイティブガールグループ「Ettone」が、”人と音楽のつながり”を探るトークセッション連載企画『Loose Dial』。第1回ゲストに迎えたのは、SIRUPだ。R&Bシンガーとしてのキャリアを積みながら、Ettoneのデビュー曲「U+U」の作詞も手がけた彼が、子ども時代の原体験から創作の哲学、そして”残る曲”の条件まで、chiharu、shionとともにざっくばらんに語り合った。chiharu：今日はSIRUPさんをゲストに迎えた「Loose Dial」