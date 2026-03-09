かがわマラソン2026 完走メダル 3月15日に香川県で初めて開催される「かがわマラソン2026」の大会実行委員会は、完走者に贈る完走メダルや上位者に贈るメダルなどを発表しました。 メダルのサイズは90×39×28（㎜）です。大型水槽用アクリルパネルの製造で世界のトップシェアを誇るNIPPURA（香川・三木町）が製造するアクリル端材から作られます。 実行委員会によると、クリスタルのような透明感と贅沢な厚みを