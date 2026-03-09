資料マスク 岡山市は9日、小学校2校で計21人がインフルエンザとみられる症状で欠席し、10日から学級閉鎖の措置を取ることを明らかにしました。 岡山県は、2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いなどを呼び掛けています。