アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/09営業日時点＝ 上海重油 14.12％ 大連ポリエチレン 5.6％ 上海ゴム 2.43％ 上海異形鉄筋 1.23％ 大連とうもろこし 0.66％ 上海銅 -0.89％ ＊数値は前日比％