◇ＪＡＢＡ東京大会▽ＪＦＥ西日本２―０パナソニック（９日・等々力）プロ注目のパナソニック・柿本晟弥投手（２３＝東洋大）が先発し、５回３分の１を投げて６安打２失点。味方の援護もなく敗戦投手になったが、変化球に進化を示した。初回の立ち上がりは、２者連続３球三振。社会人２年目のシーズンに向けてマスターした左打者の外角へのツーシームがさえた。３、４回に１点ずつ失ったが、ドラフト候補の片りんは示した。「