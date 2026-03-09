侍ジャパンの井端監督が９日、ワールド・ベースボール・クラシックの１次ラウンド最終戦となる１０日・チェコ戦の先発マウンドに高橋宏斗投手が上がることを明かした。指揮官は「強いストレートと彼のフォークボールというところだと思いますのでね。その強いストレートで押していって、最後落とすっていうピッチングをしてもらえればいいかなと思います」と期待を込めた。高橋は２３年大会でＷＢＣに初出場。当時は２０歳。決