ソフトバンク・大津亮介投手が９日、次回登板を予定する１１日の巨人戦（みずほペイペイ）での開幕ローテ当確へ意気込んだ。この日は、みずほペイペイドームで投手練習に参加。「順調に来られているので、次で決めるくらいの気持ちで臨みたい」と気合十分でマウンドに上がる。前回登板の４日・ヤクルト戦（みずほペイペイ）では、２番手で登板し３回１安打無失点、２奪三振だった。結果を見れば好投にも思えるが、本人は「全然