侍ジャパン・井端弘和監督が９日、一部選手の練習後に取材に応じた。ここまでチームは３戦３勝で１次ラウンド（Ｒ）１位通過決定。１０日のチェコ戦（東京ドーム）を経て、日本時間１５日に米国で準々決勝に臨む。１次Ｒ初戦の６日・台湾戦ではドジャース・大谷が先制の満塁弾を放つなど、１３得点で大勝。７日・韓国戦では大谷、カブス・鈴木、Ｒソックス・吉田が一発をマークするなどで接戦を制した。前日８日のオーストラ