週明け９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２７．５９ポイント（０．６７％）安の４０９６．６０ポイントと３日ぶりに反落した。外部環境の悪化が嫌気される流れ。中東情勢の緊迫化が長期化すると警戒されている。米国・イスラエルとイランの戦闘が激しさを増す中、外電は８日、トランプ米大統領がイランへの地上部隊派遣を検討していると報じた。また、イランメディアは８日、殺害された最高指導