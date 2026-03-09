2026年度春の国家公務員採用試験のうち、キャリア官僚と呼ばれる総合職の試験申込者は、前年度比3.8％増の1万2486人で、22年度以来4年ぶりに増加に転じた。秋試験で実施している企画立案力などを問う「教養区分」を今回から春試験でも実施することが影響した。人事院が9日発表した。申込者のうち女性は5519人で、全体に占める割合は44.2％。教養区分の申込者は3132人だった。担当者は「受験できる選択肢を増やし、試験日程を見