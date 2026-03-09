静岡競輪場のF2「CTCなら3分前まで買える杯」は10日が初日。9日は前検が行われた。ガールズの注目は梅川風子（35＝東京）。今年、すでに4度の完全Vを決めているが、こう語る。「練習も日程もハードにやっているが、まだまだ足りないところだらけ。もうちょっとトップスピードも欲しい」。驚くばかりのストイックぶりだ。今年は競輪ワールドシリーズが復活。パリ五輪の女子ケイリン、スプリントを制して2冠のエリース・アンド