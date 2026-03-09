主演・藤井流星、共演・七五三掛龍也の初共演タッグによるラブサスペンスドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。衝撃の事実に加え、次なる謎も飛び出した同ドラマもいよいよ次回3月14日（土）が最終回。物語の最終盤を前に、キャスト陣がクランクアップを迎え、万感の思いを語った。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！長い撮影を主演＝座長として引っ張った藤井流星、これまでに経験のない役柄で新境地を開拓した七五三掛