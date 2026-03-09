【兎田ぺこらぺこ！ フシギの国でどんちゃんを取りもどせ！】 4月15日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 集英社は、子供向けレーベル「集英社みらい文庫」より、VTuberタレントグループ「ホロライブ」所属の兎田（うさだ）ぺこらさんの初の小説「兎田ぺこらぺこ！ フシギの国でどんちゃんを取りもどせ！」を4月15日に発売する。価格は880円。 本作は兎田ぺこら