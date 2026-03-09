すかいらーくグループの中華レストラン「バーミヤン」では、2026年3月6日から18日まで「春のバミ飲み感謝祭！」が開催されています。すかいらーくアプリで配信中のクーポンを使うと、アルコール4品とおつまみ10品がお得に楽しめます。生ビール、ハイボールが半額！アルコール（お酒）4品は"半額"になります。＜対象商品＞●キリン一番搾り 生ビールジョッキ549円→274円●ハイボール329円→164円●「100日発酵」紹興酒5年熟成（グ