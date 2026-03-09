【小田さくら写真集写真集 「SAKURA FLOW」】 3月12日発売 価格：3,090円 小田さくら写真集写真集 「SAKURA FLOW」書影 【拡大画像へ】 ワニブックスは、「モーニング娘。'26」小田さくらさんの写真集「SAKURA FLOW」の電子版を3月12日に発売する。価格は3,090円。 本書は「モーニング娘。'26」において圧倒的な歌唱力で存在感を放つ小田さくらさんの写真集。“