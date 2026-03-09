来月（4月）、愛媛県で開催される「砥部焼まつり」のPR大使らがRSK山陽放送を訪れました。 【写真を見る】「砥部焼まつり」PR大使らがイベントを紹介4月愛媛県で開催され全国から約7万人が訪れる 高松市のRSK山陽放送四国支社を訪れたのは、砥部焼協同組合の松田理事長と、砥部焼まつり大使2人です。 2人は、来月18日と19日に愛媛県砥部町の陶街道ゆとり公園で開かれるイベントを紹介し、砥部焼の魅力について話しました。約2