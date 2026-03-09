気象庁によりますと、きょう（9日）関東甲信地方は、高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が伊豆諸島付近にあって、東へ進んでいます。 【画像をみる】雪雨はいつ、どこで降る？9日（月）～14日（土）雪雨シミュレーション 東京地方は、９日は、高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が関東の東へ進み、低気圧からのびる気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、晴れ夕方から曇りで、夜は雨や雪の降